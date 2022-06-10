Мировое обозрение

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«Кому война, а кому — мать родная»: советник главы «Нафтогаза» купил себе Bentley за $500 000

«Кому война, а кому — мать родная»: советник главы «Нафтогаза» купил себе Bentley за $500 000

Советник председателя правления «Нафтогаза» Юрия Витренко Олег Диденко в самый разгар военных действий на Украине приобрёл себе новый Bentley за 0,5 млн долларов.

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