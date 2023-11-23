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Окулов о возможности уехать в НХЛ: «Была одна команда. Чуть-чуть побоялся, что не получится. Выбрал ЦСКА, пока хочу остаться здесь»

– Был ли вариант уехать в НХЛ? – Да, была одна команда. Получилось так, что я выбрал ЦСКА. – Какая команда – секрет? – Не особо хотелось бы говорить об этом.

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