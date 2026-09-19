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Царьград

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Минобороны России представило видео о производстве оружейных турелей

Минобороны России представило видео о производстве оружейных турелей

19 сентября, в День оружейника, специалисты 135-го ОРВБ 3-й армии Южной группировки войск демонстрируют свои достижения в производстве турелей для мобильных огневых групп.

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