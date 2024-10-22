Хейли Бибер настаивает на курсе психотерапии для мужа Джастина из-за скандала вокруг P.Diddy

После ареста своего бывшего наставника P.Diddy Джастин Бибер запаниковал и ушел в тень. Одни говорят, мол, певец переживает, что шокирующие подробности его прошлого могут быть обнародованы, а другие твердят, что все происходящее попросту напомнило ему о пережитой боли.