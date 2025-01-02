Понимают ли кошки и собаки то, что происходит на экране телевизора

У моей близкой родственницы дома живут два кота: рыжий перс "Ося" и серый полосатый "дворянин" "Жора".
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