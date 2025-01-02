ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Понимают ли кошки и собаки то, что происходит на экране телевизора

Понимают ли кошки и собаки то, что происходит на экране телевизора

  У моей близкой родственницы дома живут два кота: рыжий перс "Ося" и серый полосатый "дворянин" "Жора".

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Комментарии
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Tania Еременко
Наш кот часами сидит около тиви   и смотрит, если там вороны каркают или птички поют. Это так удивительно, когда он на них реагирует.
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16 час.

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