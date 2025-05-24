Учёные США моделируют ядерную зиму: последствия конфликта с Россией Юлия ЧелкановаЯдерная зима — это термин, который вновь стал актуален, благодаря исследованиям учёных из Университета штата Пенсильвания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии