Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Москве, имеют право на страховые выплаты в АО «СОГАЗ»

«Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Москве, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.