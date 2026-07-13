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Форвард «Металлурга» Исхаков: «Буду делать все возможное, чтобы вернуться в Америку. Хотелось бы проявить себя в НХЛ»

25-летний форвард « Металлурга » Руслан Исхаков заявил, что хотел бы вернуться в Северную Америку и играть в НХЛ.

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