Реабилитолог Ачкасов: любые физнагрузки должны сопровождаться контролем питания

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор доктор медицинских наук Евгений Ачкасов выразил мнение, что любые физические нагрузки должны сопровождаться контролем питания.
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