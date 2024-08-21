Белоусов поставил задачи трём группировкам войск на границе с Украиной. Чем они займутся?

Вчера 1,1K прочитали В российском Министерстве обороны сообщили о задачах группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск», находящихся в граничащих с Украиной регионах.
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