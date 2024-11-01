Минобороны РФ: FPV-дроны уничтожили танк ВСУ в Суджанском районе

Также был ликвидирован пикап с водителем и пассажирами Расчеты беспилотников российских десантников группировки войск «Север» при помощи новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и ликвидировали танк и пикап украинской армии в Суджанском районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.