Минобороны РФ: FPV-дроны уничтожили танк ВСУ в Суджанском районе

Также был ликвидирован пикап с водителем и пассажирами Расчеты беспилотников российских десантников группировки войск «Север» при помощи новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и ликвидировали танк и пикап украинской армии в Суджанском районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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