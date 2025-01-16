Собянин рассказал, какие спортивные фестивали пройдут в рамках «Зимы в Москве»

Собянин рассказал, какие еще фестивали пройдут до 1 марта Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о трех спортивных фестивалях, которые состоятся в столице в рамках проекта «Зима в Москве».
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