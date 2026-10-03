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Почему 4 октября начинается 70 год космической эры

Почему 4 октября начинается 70 год космической эры

29 сентября — 3 октября в Москве проходят Дни космической науки ИКИ РАН — серия мероприятий, приуроченных к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.

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