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Мнение: «Федоров – это противовес Залужному, созданный Зеленским», – Рамиль Замдыханов

Мнение: «Федоров – это противовес Залужному, созданный Зеленским», – Рамиль Замдыханов

Донецкий журналист Рамиль Замдыханов в программе «Мнение» заявил, что Владимир Зеленский создал «противовес» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному в лице уволенного главы Минобороны Украины Михаила Федорова, чтобы на фоне их конкуренции казаться «более выгодной кандидатурой» на выборах.

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