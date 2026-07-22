Мнение: «Федоров – это противовес Залужному, созданный Зеленским», – Рамиль Замдыханов

Донецкий журналист Рамиль Замдыханов в программе «Мнение» заявил, что Владимир Зеленский создал «противовес» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному в лице уволенного главы Минобороны Украины Михаила Федорова, чтобы на фоне их конкуренции казаться «более выгодной кандидатурой» на выборах.
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