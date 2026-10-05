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Царьград

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Армения создаст единый реестр 195 пропавших без вести в войнах

Армения создаст единый реестр 195 пропавших без вести в войнах

Служба национальной безопасности Армении предлагает создать единую базу данных о гражданах, пропавших без вести в ходе боевых действий, и назначить ведомство ответственным за сбор, обработку и защиту этой информации.

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