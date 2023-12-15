Чеснок: чем он на самом деле опасен для здоровья

Чеснок известен с древности как средство, помогающее вылечить многие болезни. С его помощью наши предки противостояли вампирам, а социопаты с удовольствием употребляли «вонючую розу», а именно такое название дали растению древние греки, и были уверены — к ним точно никто не подойдёт на расстояние пушечного выстрела.