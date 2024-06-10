Bild: партия Шольца СДПГ показала худший результат в истории на выборах в ЕП

В Германии закончился подсчет голосов на выборах в Европейский парламент, где согласно результатам победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, "Альтернатива для Германии" заняла второе место, а партия СДПГ Олафа Шольца показала худший результат в истории.