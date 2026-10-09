Студент из ХМАО задержан за участие в схеме взлома аккаунтов на портале государственных услуг

В Нефтеюганске сотрудники Управления уголовного розыска и подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре совместно с коллегами из городского отдела МВД России пресекли противоправную деятельность 21-летнего студента местного университета.