Происшествия
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Происшествия

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Студент из ХМАО задержан за участие в схеме взлома аккаунтов на портале государственных услуг

В Нефтеюганске сотрудники Управления уголовного розыска и подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре совместно с коллегами из городского отдела МВД России пресекли противоправную деятельность 21-летнего студента местного университета.

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