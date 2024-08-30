Захарова: Макрон сам попал под обвинения в политических преследованиях

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление президента Франции о деле Дурова Президент Франции Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова был обвинен в политическом преследовании, заявляя, что задержание Дурова якобы связано лишь с судебным разбирательством, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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