Правоохранительные органы уточнили состояние сбитых в Вязьме девушек

За рулём отечественной машины в смоленском райцентре находился молодой человек Региональное управление министерства внутренних дел РФ уточнило состояние двух девушек, которых сегодня в Вязьме Смоленской области сбил легковой автомобиль.
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