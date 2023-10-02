Премьер-министр Польши призвал Владимира Зеленского быть благодарным Варшаве

Матеуш Моравецкий напомнил украинскому лидеру, чем его страна обязана Польше. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского не забывать о том, что его страна многим обязана Польше, а потому должна быть благодарна Варшаве.
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