Мария Захарова отреагировала на предположения в США о связях Илона Маска с Москвой

И предложила вместо этого заняться расследованием коррупции в семье президента Байдена Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявления американских демократов о предполагаемых связях Илона Маска с Россией.
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