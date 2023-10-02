Коррупция на Украине: Запад может прекратить поддержку

Запад может отказаться от поддержки Украины из-за процветающей там коррупции. Чиновники из администрации Байдена обеспокоены уровнем коррупции на Украине, сообщает Politico со ссылкой на правительственный документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии