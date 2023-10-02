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Коррупция на Украине: Запад может прекратить поддержку

Коррупция на Украине: Запад может прекратить поддержку

Запад может отказаться от поддержки Украины из-за процветающей там коррупции. Чиновники из администрации Байдена обеспокоены уровнем коррупции на Украине, сообщает Politico со ссылкой на правительственный документ.

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