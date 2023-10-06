Врачи сразу назвали два симптома, предупреждающих о возможности внезапной смерти

Об этих симптомах не знают пациенты, но их видят врачи.Опытные врачи считают, что как только пациент переступает порог клиники, первые признаки серьезной патологии человека можно заметить уже на ознакомительном приёме.
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