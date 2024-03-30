В Госдуме заговорили о налоговой реформе

В Государственной думе рассказали об обсуждении вопроса, связанного с налоговой реформой. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Интерфаксом» сообщил, что обсуждением вопросов, связанных с налоговой реформой, в Госдуме займется специально созданная рабочая группа.
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