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Lucid Group объявляет об операционной перезагрузке и публикует финансовые итоги II квартала 2026 года

Lucid Group объявляет об операционной перезагрузке и публикует финансовые итоги II квартала 2026 года

Американский производитель премиальных электромобилей Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) обнародовал финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года, одновременно анонсировав программу комплексной операционной перезагрузки (operational reset).

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