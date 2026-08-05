Lucid Group объявляет об операционной перезагрузке и публикует финансовые итоги II квартала 2026 года

Американский производитель премиальных электромобилей Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) обнародовал финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года, одновременно анонсировав программу комплексной операционной перезагрузки (operational reset).
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