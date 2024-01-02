Ржевский филиал Музея Победы в новогодние праздники работает без выходных

В новогодние каникулы Ржевский филиал Музея Победы работает без выходных по обычному графику. Жители и гости Тверской области могут посетить музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с музейным павильоном со 2 по 8 января.
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