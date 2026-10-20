Облигации «ААА» — самые надёжные, их выпускают крупные компании с госучастием. Доходность облигаций Полюс ПБО-04 выросла на 0,7%, Борец Капитал 001Р-05 и АФК Система — на 0,2%.
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