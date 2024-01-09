Шойгу: ВСУ потеряли за год более 215 тысяч человек

ВС РФ методично снижают боевой потенциал противника и сохраняют стратегическую инициативу в ходе проведения специальной военной операции на Украине, заявил во вторник, 9 января, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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