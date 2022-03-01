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Суд в Одоеве за февраль оштрафовал местных жителей более чем на 2 000 000 рублей за долги по коммунальным платежам

Суд в Одоеве за февраль оштрафовал местных жителей более чем на 2 000 000 рублей за долги по коммунальным платежам

Мировой суд в Одоеве за февраль текущего года вынес 43 судебных приказа в отношении местных жителей за неуплату коммунальных услуг на сумму более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Тульской области.

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