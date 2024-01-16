В Ханты-Мансийском автономном округе бывший глава городского поселения обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы городского поселения Барсово Сургутского района.
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