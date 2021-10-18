Итальянская авиакомпания Alitalia обанкротилась

Ни миллиарды вложенных евро, ни возобновление авиасообщения в эпоху коронавируса не спасли крупнейшую итальянскую авиакомпанию Alitalia от банкротства.
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