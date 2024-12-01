Военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям приграничья Курской области

В приграничном районе Курской области военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Кореневского района, куда не могут добраться гражданские волонтеры.
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