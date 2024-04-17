Женатый мужчина притворился сутенером ради бесплатного секса с проститутками

Мужчина из Сингапура прикинулся сутенером ради бесплатного секса. Об этом пишет Straits Times 42-летнего Чэня Цзэлиня приговорили к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения за два эпизода мошенничества и один эпизод шантажа с угрозой распространить материалы интимного содержания.