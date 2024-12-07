В Чили оценили, что чувствует человек, обнаруживший останки жертвы убийства

Люди, которые случайно находят останки жертв насильственных преступлений, впоследствии могут испытывать посттравматическое стрессовое расстройство, считают психологи в Чили, об этом 6 декабря сообщает издание BioBioChile.
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