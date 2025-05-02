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Царьград

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"Дёрни кольцо, я сам не могу": русский солдат взорвал гранату с боевиками в Курской области

Героический боец таким образом спас своих товарищей от гибели, пожертвовав при этом своей жизнью.Солдаты 30-го мотострелкового полка, входящего в состав 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» рассказали изданию РИА «Новости» о героическом поступке своего боевого товарища.

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Комментарии
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Амара Карпова
ГЕРОЙ❤️❤️❤️Вечная память❤️🙏🙏🙏
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