Песков: Путин изложит Пашиняну позицию России по референдуму насчет ЕС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке 1 сентября еще раз изложит позицию Москвы по поводу намерения Еревана присоединиться к ЕС.