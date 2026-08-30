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ТАСС

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Песков: Путин изложит Пашиняну позицию России по референдуму насчет ЕС

Песков: Путин изложит Пашиняну позицию России по референдуму насчет ЕС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Бишкеке 1 сентября еще раз изложит позицию Москвы по поводу намерения Еревана присоединиться к ЕС.

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