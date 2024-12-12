Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Почему не наказывают США?» – ирландский футболист встал на защиту России

«Почему не наказывают США?» – ирландский футболист встал на защиту России

Российский спорт не должен страдать от двойных стандартов международных организаций. Об этом заявил бывший футболист сборной Ирландии, участник двух чемпионатов Европы Эйден Макгиди, игравший в свое время в московском «Спартаке», отвечая на вопрос, что в шотландском Глазго, где он живет, говорят о политической ситуации вокруг России и Украины.

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