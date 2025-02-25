Лучший дуэт всех времен и народов Высоцкий и Конкин: душа и притворство в «Место встречи изменить нельзя»»

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Вот вам основная забота телекритика — а что же посмотреть в данный момент? Чисто конкретно: в одно и то же лучшее время, в вечерний прайм-тайм, на Первом идет сериал «Натали и Александр» про Наше Всё, свет Александра Сергеевича и его супругу; на «России 1» — «Русская жена», про сирийскую гражданскую войну с нашим участием через судьбу одной семьи; ну а на «Культуре»… Да, «Место встречи изменить нельзя».

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