Минобороны России нанесло удар по пункту пропуска в Орловке

Минобороны РФ заявило об ударе по пограничному пункту "Орловка" на границе с Румынией в Одесской области, включая паромную переправу через Дунай.
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