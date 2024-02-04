Образец процессора Intel Arrow Lake-S раскрывает детали следующего поколения Будущ...

Образец процессора Intel Arrow Lake-S раскрывает детали следующего поколенияБудущие процессоры Intel Arrow Lake-S для стационарных ПК могут претерпеть некоторые изменения в технологии Hyper-Threading, так указывает образец, обнаруженный недавно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)