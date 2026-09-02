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«Расчленить РФ, как Югославию»: раскрыт план Европы по войне на Украине

«Расчленить РФ, как Югославию»: раскрыт план Европы по войне на Украине

Члены Европарламента принимают безумные решения, руководствуясь принятым ранее глобалистами планом о расчленении России по примеру Югославии.

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