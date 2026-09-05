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Антифашист

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Трамп вновь похвастался «восемью завершёнными войнами» и пожаловался на отсутствие признания в виде Нобелевской премии

Трамп вновь похвастался «восемью завершёнными войнами» и пожаловался на отсутствие признания в виде Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп снова вернулся к теме своих «потрясающих» миротворческих достижений и теме Нобелевской премии мира, которую он заслуживает, разумеется, как никто другой.

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