Защита Тимура Иванова просит перевести бывшего замминистра под домашний арест на Рублевку

Адвокат подсудимого просит смягчить условия содержания своего подзащитного.В среду, 8 мая, Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-замминистра обороны Тимура Иванова на решение заключить подозреваемого по делу о взятке на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей под стражу.
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