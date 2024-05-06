Защита Тимура Иванова просит перевести бывшего замминистра под домашний арест на Рублевку

Надежда Белугина

Зачем хорошего человека в непотребном месте держать? Конечно дома, на перине. И билет в Лондон купить. Вдруг понадобится. И раствориться... как некоторые. Разные мы в стране. Не только возможности жить, но и законы исполнять. Плебеи и патриции. И никто этого не скрывает.