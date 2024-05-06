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Защита Тимура Иванова просит перевести бывшего замминистра под домашний арест на Рублевку

Защита Тимура Иванова просит перевести бывшего замминистра под домашний арест на Рублевку

Адвокат подсудимого просит смягчить условия содержания своего подзащитного.В среду, 8 мая, Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-замминистра обороны Тимура Иванова на решение заключить подозреваемого по делу о взятке на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей под стражу.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Зачем хорошего человека в непотребном месте держать? Конечно дома, на перине. И билет в Лондон купить. Вдруг понадобится. И раствориться... как некоторые. Разные мы в стране. Не только возможности жить, но и законы исполнять. Плебеи и патриции. И никто этого не скрывает.
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