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Царьград

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Самой известной русской отшельнице Агафье Лыковой угрожают медведи

Самой известной русской отшельнице Агафье Лыковой угрожают медведи

В этом году необычайно много сообщений о нападении на людей медведей из-за неурожая кедровых орехов в тайге.

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