Песков: главная задача интервью Владимира Путина успешно достигнута

В соответствии с высказыванием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, интервью Владимира Путина для американского журналиста Такера Карлсона привлекло огромное количество зрителей и превзошло рейтинги самых популярных телевещателей в мире.
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