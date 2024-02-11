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Песков: главная задача интервью Владимира Путина успешно достигнута

Песков: главная задача интервью Владимира Путина успешно достигнута

В соответствии с высказыванием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, интервью Владимира Путина для американского журналиста Такера Карлсона привлекло огромное количество зрителей и превзошло рейтинги самых популярных телевещателей в мире.

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