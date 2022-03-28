Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

«Королева баскетбола» получил «Оскар» как лучший документальный короткометражный фильм

«Королева баскетбола» получил «Оскар» как лучший документальный короткометражный фильм

В США состоялась 94-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх