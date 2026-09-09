Расчеты ударных беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили блиндажи, пункты управления БПЛА, технику и живую силу ВСУ, находящихся в окружении в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Смешно слышать!"...
- Британская полити...
- Зеленский рискует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым