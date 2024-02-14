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На калужской трассе прошла тренировка спасателей в условиях сложных ДТП

На калужской трассе прошла тренировка спасателей в условиях сложных ДТП

13 февраля в Калужской области прошли учения поисково-спасательных подразделений МЧС. На трассе в Боровском районе спасатели потренировались ликвидировать сложные ДТП: потушили пожар и вытащили людей, заблокированных в перевернутом автомобиле.

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