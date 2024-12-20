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Политика как она есть

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Меркурис заявил о близости к завершению украинского конфликта

Меркурис заявил о близости к завершению украинского конфликта

Российские войска успешно прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), приближая конечную фазу конфликта в стране, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в видеоблоге на YouTube.

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